Вище за легендарних братів: Кличко-старший поділився сімейним знімком (фото)

Віталій показав два покоління братів.

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко поділився новим дописом в Instagram. На ньому легендарні брати суперважковаговики, а також сини "вічного" чемпіона WBC.

"Два покоління братів. Вітаємо з прийдешніми святами!", - написав Кличко-старший під фото.

На професійному ринзі Володимир Кличко провів 69 поєдинків: здобув 64 перемоги (54 нокаутом) та п'ять разів програвав.

Віталій Кличко на професійному ринзі провів 47 боїв, здобув 45 перемог (41 перемога нокаутом, чотири бої виграв за очками) і зазнав двох поразок. Перша — внаслідок пориву зв'язок, інша — внаслідок розтину брови, через що бої зупинив лікар.

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