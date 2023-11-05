"Вишгородський Зідан": у матчі Першої ліги футболіст головою вдарив арбітра у груди (відео)

Гравець "Діназа" В'ячеслав Шевченко бурхливо відреагував на своє вилучення.
Скандальний інцидент трапився в матчі 15-го туру Першої ліги України між клубами "Гірник-Спорт" та "Діназ".
На 64-й хвилині поєдинку форвард вишгородського клубу В'ячеслав Шевченко отримав червону картку за неспортивну поведінку. Це неабияк розлютило гравця. Він моментально підійшов до головного арбітра Василя Файди та вдарив його головою у груди.
Рефері майже ніяк не відреагував на таку витівку футболіста "Діназа". Водночас гравці обох команд одразу спробували вгамувати Шевченка та попросили його залишити межі поля.
Очевидно, тепер 38-річного нападника очікує тривала дискваліфікація.
Цей епізод стався за рахунку 1:0 на користь клубу з Полтавської області. До фінального свистка "Гірник-Спорт", який залишився у більшості, забив ще один м'яч і в підсумку переміг з рахунком 2:0.
Зазначимо, що вчинок футболіста "Діназа" нагадав легендарний епізод з фіналу чемпіонату світу з футболу 2006 року. Тоді лідер збірної Франції Зінедін Зідан був вилучений за те, що вдарив головою у груди італійського захисника Марко Матерацці.
Раніше повідомлялося, що у квітні цього року футболіст "Полісся" Вадим Червак підло штовхнув арбітриню в спину під час матчу Першої ліги із запорізьким "Металургом". Після цього житомирський клуб розірвав контракт із футболістом, а Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ дискваліфікував захисника на пів року.
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