Вишуканий асист Малиновського допоміг "Дженоа" вирвати перемогу в матчі Кубка Італії (відео)

Руслан вийшов на поле в овертаймі та віддав гольову передачу п'ятою.

"Дженоа" українського півзахисника Руслана Малиновського обіграв "Реджану" в непростому матчі 1/16 фіналу Кубка Італії. Поєдинок на стадіоні "Луїджі Ферраріс" у Генуї завершився з рахунком 2:1 .

Представник Серії B вийшов вперед на 37-й хвилині зусиллями Мухамеда Джаманки. "Грифони" відігралися на початку другого тайму – гол забив Ріджесіано Хапс.

Основний час матчу завершився внічию, тому команди продовжували з'ясовувати переможця в екстратаймах. На 97-й хвилині головний тренер генуезців Альберто Джилардіно випустив на заміну Малиновського, який розпочав гру на лавці для запасних.

Українець сповна відплатив керманичу "грифонів" за довіру. Вже на 99-й хвилині Руслан першим дотиком зробив гольову передачу п'ятою на Альберта Гудмундссона. У підсумку цей м'яч став переможним.

Огляд матчу

Зазначимо, що Малиновський відзначився результативною дією у другому матчі поспіль. У попередній грі Серії А він також віддав асист, який дозволив "Дженоа" здобути мінімальну перемогу (1:0).

Наступний матч "грифони" зіграють 5 листопада у чемпіонаті Італії на виїзді проти "Кальярі".

Наразі команда Малиновського з 11 очками посідає 14-те місце в турнірній таблиці Серії А.

Читайте також:

"Жирона" з асистом Довбика на останніх секундах видряпала путівку до наступного раунду Кубка Іспанії (відео)

"Чорноморець" розтоптав "Зорю" та вийшов до півфіналу Кубка України

"Дніпро-1" у перенесеному матчі розібрався з "Рухом" і піднявся до топ-3 УПЛ