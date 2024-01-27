Вісім голів на двох: "Барселона" у шаленій "перестрілці" програла "Вільярреалу" в Ла Лізі (відео)

Команди видали феєричний поєдинок, з якого переможцем вийшла "Жовта субмарина".

"Барселона" на власному полі поступилася "Вільярреалу" в надрезультативному матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 3:5 .

На 22-й хвилині гості могли виходити вперед, але після втручання VAR арбітр скасував гол Херарда Морено через порушення правил. Однак ще до перерви іспанський форвард таки забив свій м'яч – сталося це на 41-й хвилині.

На старті другого тайму "Жовта субмарина" подвоїла свою перевагу – на 54-й хвилині влучного удару завдав Ільяс Ахомаш.

Потім "Барселона" відповіла своїми трьома голами: на 60-й хвилині Ілкай Гюндоган скоротив відставання каталонців, на 68-й хвилині Педрі відновив паритет у матчі, а ще через три хвилини автогол захисника гостей Еріка Байї дозволив "синьо-гранатовим" повести в рахунку.

Проте підопічні Марселіно відповіли своїм яскравим камбеком. На 84-й хвилині Гонсалу Гуедеш зробив рахунок у поєдинку знову рівним.

А в компенсований час "Вільярреал" вирвав перемогу – на 90+9-й хвилині голом відзначився Александер Серлот, а на 90+12-й хвилині Хосе Луїс Моралес встановив остаточний рахунок цієї захопливої гри.

Огляд матчу "Барселона" – "Вільярреал"

Після цього поєдинку "Барселона" (44 очки) залишилася на третьому місці в турнірній таблиці Ла Ліги – команду Хаві випереджають "Жирона" (52) та мадридський "Реал" (54), який лідирує. "Вільярреал" (23 пункти) посідає 14-ту позицію.

У наступному турі "Барселона" 31 січня прийме "Осасуну", а "Вільярреал" 4 лютого вдома зустрінеться з "Кадісом".

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