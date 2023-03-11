Вісім голів на двох: "Баварія" здобула видовищну перемогу та стала одноосібним лідером Бундесліги

Мюнхенці на три бали відірвалися від дортмундської "Боруссії".

"Баварія" вдома перемогла "Аугсбург" у матчі 24-го туру німецької Бундесліги – 5:3 .

Уже на третій хвилині гостей неочікувано вивів уперед Мергім Беріша. Проте ще до перерви мюнхенський клуб відповів 4 голами: відзначилися Жоау Канселу, Лерой Сане і Бенжамен Павар, який оформив дубль.

На 60-й хвилині Беріша реалізував пенальті та скоротив відставання своєї команди. Але на 74-й хвилині Альфонсо Девіс повернув баварцям перевагу в три м'ячі. На 90+3-й хвилині остаточний рахунок у зустрічі встановив нападник гостей Ірвін Кардона.

"Баварія" (52 очки) стала одноосібним лідером Бундесліги, відірвавшись від дортмундської "Боруссії" на відстань трьох балів. "Аугсбург" (27 пунктів) йде 13-м.

У наступному турі команда Юліана Нагельсмана 19 березня на виїзді зіграє з "Баєром". Днем раніше "Аугсбург" прийме "Шальке".

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