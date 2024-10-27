Вісім голів на двох: "Інтер" та "Ювентус" не визначили сильнішого у шаленому трилері Серії А (відео)

"Інтер" на своєму полі зіграв у надрезультативну нічию з "Ювентусом" у центральному матчі 9-го туру італійської Серії А сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані завершився з рахунком 4:4 .

На 15-й хвилині господарів вивів уперед Пйотр Зелінський, реалізувавши пенальті. Туринці відповіли голами Душана Влаховича та Тімоті Веа на 20-й і 27-й хвилинах відповідно.

Однак ще до перерви "нерадзуррі" не лише відігралися, а і знову повели в рахунку. На 35-й хвилині забив Генріх Мхітарян, а через дві хвилини Зелінський вдруге відзначився з пенальті.

На старті другого тайму підопічні Сімоне Індзагі збільшили свій гандикап – на 53-й хвилині влучного удару завдав Дензел Дюмфріс.

Проте "б'янконері" знайшли сили уникнути поразки. На 71-й хвилині 19-річний Кенан Їлдіз скоротив відставання "Старої синьйори" до мінімуму, а на 82-й хвилині він оформив дубль і приніс "Ювентусу" нічию.

Огляд матчу "Інтер" – "Ювентус"

Після цього поєдинку "Інтер" (18 очок) посідає друге місце у Серії А. "Ювентус" (17 балів) перебуває на третій сходинці. Лідирує у чемпіонаті "Наполі" (22 пункти).

У наступному турі Серії А "Інтер" 30 жовтня на виїзді зіграє проти "Емполі", а "Ювентус" того ж дня прийме "Парму".

Читайте також:

"Арсенал" без Зінченка не втримав перемогу над "Ліверпулем" у результативному матчі АПЛ (відео)

"Динамо" у більшості вирвало нічию проти "Шахтаря" в напруженому матчі УПЛ (відео)

Шок у Мадриді: "Барселона" знищила "Реал" з Луніним в Ель Класико (відео)