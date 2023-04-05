Вісім матчів "бану": лідер клубу АПЛ отримав суворе покарання за поштовх арбітра (відео)

Александар Мітрович дискваліфікований за свої дії під час гри Кубка Англії.
Нападник "Фулгема" Александар Мітрович отримав 8-матчеву дискваліфікацію за поштовх головного арбітра у чвертьфіналі Кубка Англії з "Манчестер Юнайтед".
Про це інформує Sky Sports.
У цій зустрічі 28-річний серб отримав пряму червону картку. Після того, як рефері поєдинку Кріс Кавана призначив пенальті у ворота "дачників", Мітрович вступив з ним у словесну перепалку і навіть застосував фізичну силу.
Mitrovic gets an eight-game ban for this incident on referee Chris Kavanagh.— Daniel Hussey (@DanielHussey2) April 4, 2023
A tad harsh maybe, but I also have very little sympathy for him.
Thoughts?
pic.twitter.com/jPizj7IrnO
За підсумками розгляду інциденту Футбольна асоціація Англії відсторонила сербського форварда на 8 матчів.
Сам Мітрович вже публічно попросив вибачення за свою поведінку.
"Я дозволив своєму розчаруванню перебороти мене. Моя реакція була неправильною. Я шкодую, що мої дії призвели до вилучення. Мав розмову з Крісом Каваною та перепросив. Також я погодився на клубний штраф. Тепер я хочу зробити все належне, аби залишити цей інцидент у минулому та допомогти своїм партнерам на полі якомога швидше", – сказав серб у коментарі офіційному сайту "дачників".
Цього сезону Мітрович зіграв за лондонський клуб 25 матчів, забив 12 голів і віддав 4 результативні передачі.
"Манчестер Юнайтед" переміг "Фулгем" з рахунком 3:1. У півфіналах Кубка Англії зіграють "Манчестер Сіті" – "Шеффілд Юнайтед" і "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед".
Фінал Кубка Англії відбудеться 3 червня на "Вемблі".
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