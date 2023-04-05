Вісім матчів "бану": лідер клубу АПЛ отримав суворе покарання за поштовх арбітра (відео)

Александар Мітрович дискваліфікований за свої дії під час гри Кубка Англії.

Нападник "Фулгема" Александар Мітрович отримав 8-матчеву дискваліфікацію за поштовх головного арбітра у чвертьфіналі Кубка Англії з "Манчестер Юнайтед".

Про це інформує Sky Sports.

У цій зустрічі 28-річний серб отримав пряму червону картку. Після того, як рефері поєдинку Кріс Кавана призначив пенальті у ворота "дачників", Мітрович вступив з ним у словесну перепалку і навіть застосував фізичну силу.

Mitrovic gets an eight-game ban for this incident on referee Chris Kavanagh.



A tad harsh maybe, but I also have very little sympathy for him.



Thoughts?

pic.twitter.com/jPizj7IrnO — Daniel Hussey (@DanielHussey2) April 4, 2023

За підсумками розгляду інциденту Футбольна асоціація Англії відсторонила сербського форварда на 8 матчів.

Сам Мітрович вже публічно попросив вибачення за свою поведінку.

"Я дозволив своєму розчаруванню перебороти мене. Моя реакція була неправильною. Я шкодую, що мої дії призвели до вилучення. Мав розмову з Крісом Каваною та перепросив. Також я погодився на клубний штраф. Тепер я хочу зробити все належне, аби залишити цей інцидент у минулому та допомогти своїм партнерам на полі якомога швидше", – сказав серб у коментарі офіційному сайту "дачників".

Цього сезону Мітрович зіграв за лондонський клуб 25 матчів, забив 12 голів і віддав 4 результативні передачі.

"Манчестер Юнайтед" переміг "Фулгем" з рахунком 3:1. У півфіналах Кубка Англії зіграють "Манчестер Сіті" – "Шеффілд Юнайтед" і "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед".

Фінал Кубка Англії відбудеться 3 червня на "Вемблі".

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