"Виснажений цією процедурою": зірковий футболіст відкликав апеляцію у справі про інтим-шантаж

Форвард мадридського "Реала" та збірної Франції Карім Бензема змирився з вироком за звинуваченням у шантажі.

Минулого року відомого футболіста визнали винним у справі про шантаж колишнього партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.

Спочатку юристи Бензема подали апеляцію на це рішення, проте футболіст врешті передумав продовжувати тяганину та прийняв покарання, повідомляє L'Equipe.

"Мій клієнт виснажений цією процедурою. Так, ця відмова від апеляції означає рішення визнати свою провину з юридичного боку. Однак Карім Бензема завжди заявлятиме про свою невинність у цьому випадку, і він ніколи не хотів брати участь у шантажі Матьє Вальбуена", – цитує видання адвоката футболіста.

Через ситуацію з шантажем обидва гравці не потрапили до збірної Франції на Євро-2016. Бензема після цього не викликали до національної команди до 2021 року, він пропустив ЧС-2018.

Нагадаємо, що форвард мадридського "Реала" Карім Бензема став автором найкращого забитого м'яча в Лізі чемпіонів сезону-2021/22.

Читайте також:

Привів свою команду до трофею: УЄФА назвав найкращого гравця Ліги чемпіонів-2021/2022

Бейл зворушливо попрощався з "Реалом" після 9 років у клубі: УЄФА пригадав його шедевр у Києві (відео)

УЄФА не вважає Луніна переможцем Ліги чемпіонів-2021/22 - ЗМІ