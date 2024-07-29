Вистачило 5 секунд: дзюдоїстка Білодід здобула блискавичну перемогу на старті Олімпіади-2024 (відео)

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід успішно стартувала на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

23-річна киянка розпочала боротьбу з 1/16 фіналу і в першій своїй сутичці перемогла 15-річну представницю Кирибаті Неру Тібва.

Українка впоралася з опоненткою всього за п'ять секунд. Дар'я одразу провела атаку та здобула перемогу іппоном, поклавши юну суперницю на лопатки.

Таким чином, Білодід вийшла до 1/8 фіналу, де позмагається з японкою Харукою Фунакубо.

Зазначимо, що Дар'я на Олімпіаді-2024 змагається у ваговій категорії до 57 кг. До 2022 року вона виступала у вазі до 48 кг, у якій зокрема завоювала "бронзу" Олімпіади-2020 у Токіо.

Нагадаємо, Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня. Поки що наша збірна медалей не здобула.

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