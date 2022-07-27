Вистачило двох хвилин: український футболіст забив ефектний гол у дебютному матчі за латвійський клуб (відео)

Український півзахисник Артур Мурза відзначився забитим м'ячем у своєму першому офіційному поєдинку за латвійську "Вальмієру".

22-річний українець дебютував за нову команду в матчі 22-го туру латвійської першості, в якому "Вальмієра" вдома приймала клуб "Метта".

Мурза залишився в запасі на цей поєдинок, але вийшов на поле на 74-й хвилині за рахунку 4:1 на користь господарів.

Український футболіст не лише не зіпсував каші, а й одразу чудово проявив себе. Уже через дві хвилини після своєї появи Мурза потужним ударом з меж штрафного послав м'яч у дальню "дев'ятку".

У підсумку "Вальмієра" розгромно виграла цю зустріч - 6:1. У складі переможців також зіграли ще двоє українців - хавбек Іван Желізко (66 хвилин) та захисник Роман Якуба (усі 90 хвилин).

Зазначимо, що "Вальмієра" з 56 очками після 22 турів є чинним лідером латвійської першості. На другому й третьому місцях розташувалися РФШ (49 очок) та "Рига" (47 очок) відповідно.

Раніше повідомлялося, що 18-річний український футболіст Єгор Ярмолюк дебютував за клуб АПЛ і став співавтором гольової атаки.

Читайте також:

Відбив пенальті, який суддя змусив перебити: Лунін провів повний матч за "Реал" на зборі в США (відео)

"Шахтар" із голом-шедевром Мудрика поступився "Аяксу" в товариському матчі: відео

"Оскар" у студію: Неймар надурив суддю кумедною симуляцією в товариському матчі (відео)