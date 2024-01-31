Вистачило хвилини: гол 18-річного бразильця приніс "Барселоні" перемогу в матчі Ла Ліги (відео)

"Барселона" здобула перемогу над "Осасуною" в перенесеному матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок на "Естадіо Олімпіко" у Барселоні завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі "синьо-гранатові" забили у другому таймі. На 63-й хвилині його автором став 18-річний бразильський нападник Вітор Роке, який відзначився з передачі Жоау Канселу.

Цікаво, що Роке вийшов на поле лише на 62-й хвилині, замінивши Ферміна Лопеса. Тож таланту "блаугранас" вистачило хвилини, аби забити свій дебютний гол у футболці каталонського клубу.

Додамо, що від 67-ї хвилини "Осасуна" грала в меншості – другу жовту картку заробив захисник Унай Гарсія.

Огляд матчу "Барселона" – "Осасуна"

Завдяки цій перемозі "Барселона" (47 очок) піднялася на третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги. "Осасуна" (26 балів) йде на 12-й позиції. Лідирує "Жирона" українців Артема Довбика та Віктора Циганкова (55 очок), яка на один заліковий пункт випереджає "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна, але мадридці мають гру в запасі.

Наступний матч чемпіонату Іспанії "синьо-гранатові" проведуть 3 лютого на виїзді проти "Алавеса". Днем пізніше "Осасуна" прийматиме "Сельту".

Нагадаємо, після поразки у попередньому поєдинку Примери проти "Вільярреала" головний тренер "Барселони" Хаві оголосив, що залишить команду після завершення поточного сезону.

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