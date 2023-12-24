Вистачило п'яти раундів: Джошуа технічним нокаутом переміг Валліна (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа переміг шведа Отто Валліна у головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 24 грудня у саудівському Ер-Ріяді.

Поєдинок завершився тріумфом Ей Джея після п'яти раундів, оскільки команда Валліна відмовилася від продовження бою.

Від самого початку протистояння британець захопив ініціативу та завдавав своєму опоненту потужних та влучних ударів. П'ятий раунд виявився найбільш вдалим для Джошуа – пропустивши кілька разів у голову, швед ледь дочекався гонгу.

А ось на шостий раунд Валлін уже не вийшов. Кут шведа сигналізував рефері про те, що він не в змозі продовжувати поєдинок. Тож суддя присудив Джошуа перемогу технічним нокаутом.

Огляд бою Джошуа – Валлін

Для Джошуа ця перемога стала 27-ю у професійній кар'єрі (24 – нокаутом) і третьою поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика, який відібрав у британця чемпіонські пояси.

У послужному списку Валліна 26 перемог (14 – нокаутом) і дві поразки.

Раніше повідомлялося, що Джошуа зізнався, за кого вболіватиме у бою Усик – Ф'юрі.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: букмекери назвали фаворита бою за звання абсолютного чемпіона світу

"Я б кинувся на нього і побив": легендарний Леннокс Льюїс дав пораду Ф'юрі на поєдинок з Усиком

Усик – Ф'юрі: легендарний Голіфілд несподівано змінив свою думку щодо переможця бою за "абсолюта"