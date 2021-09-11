Вистачило тайму: Роналду забив перший гол після повернення в "Манчестер Юнайтед"

Вистачило тайму: Роналду забив перший гол після повернення в "Манчестер Юнайтед"

Португалець вразив ворота "Ньюкасла".

Зірковий новачок "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду відзначився голом у дебютному поєдинку після свого повернення в англійський клуб.

36-річний португальський форвард відкрив рахунок в матчі 3-го туру АПЛ з "Ньюкаслом". У компенсований до першого тайму час Кріштіану з близької відстані добив м'яч у порожні ворота після того, як воротар Фредді Вудмен відбив перед собою удар Мейсона Грінвуда.

Associated Press

Associated Press

Це перший гол Роналду після його повернення в "Манчестер Юнайтед".

Ronaldo’s first of many ‘SIUUUUUUU’s at Old Trafford..



pic.twitter.com/lXEW3jzLD1 — ً (@TheFergusonWay) September 11, 2021

Роналду виступав за "Манчестер Юнайтед" від 2003 до 2009 року. У складі "манкуніанців" Кріштіану провів 292 матчів і забив 118 м'ячів.

За трансфер Роналду МЮ заплатив "Ювентусу" 15 мільйонів євро. Також передбачено бонуси у розмірі до 8 мільйонів євро залежно від виступів португальця. Кріштіану підписав контракт за схемою 2+1 .

. Після трьох турів "червоні дияволи" з 7 очками посідають 3-тє місце в турнірній таблиці АПЛ.

Раніше ТСН Проспорт писав, що колишній шефкухар Роналду розповів про чемпіонське харчування Кріштіану.

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