Вистрибнув з вікна: румунський футболіст покінчив життя самогубством

Вистрибнув з вікна: румунський футболіст покінчив життя самогубством

Колишній нападник румунських клубів Роланд Станеску наклав на себе руки.

32-річний гравець вистрибнув з вікна на четвертому поверсі будинку.

Подробицями самогубства Станеску поділилося видання ProSport.ro.

"2 липня близько 15:38 до поліції надійшло повідомлення про стрибок з вікна. Правоохоронці разом з двома медичними бригадами вирушили на місце події. Лікарі проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, констатували смерть", - йдеться в пресрелізі поліції.

Однією з причин самогубства футболіста називають проблеми зі здоров'ям, з якими Роланд зіткнувся після завершення кар'єри.

Для Станеску це була друга спроба самогубства. Десять років тому він перерізав собі вени, дізнавшись про сварку своїх батьків. Тоді лікарі встигли врятувати його життя.

Упродовж професійної кар'єри Станеску виступав за "Арджеш", "Петролул, "Дачію Унірю" та інші румунські команди.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що біля Лисичанська зник відомий футбольний журналіст-телеведучий, який служить у лавах ЗСУ.

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