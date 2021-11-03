Вистрілив дублем: Роналду врятував "Манчестер Юнайтед" від поразки в поєдинку з "Аталантою" (відео)

Вистрілив дублем: Роналду врятував "Манчестер Юнайтед" від поразки в поєдинку з "Аталантою" (відео)

Руслан Малиновський весь матч провів на лаві запасних.

"Аталанта" та "Манчестер Юнайтед" розписали нічию у Бергамо в матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів - 2:2 .

У першому таймі команди обмінялися голами - на 12-й хвилині "Богиню" вивів уперед Йосип Ілічич, а перед самим свистком на перерву Кріштіану Роналду відновив паритет.

На 56-й хвилині "бергамаски" вдруге в цій зустрічі повели в рахунку - відзначився Дуван Сапата, однак втримати перемогу підопічні Джан П'єро Гасперіні не змогли. МЮ врятував той, від кого власне й чекали подвигу - у компенсований час Роналду оформив дубль і приніс "манкуніанцям" нічию.

Зазначимо, що український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський провів увесь поєдинок на лаві для запасних.

У паралельному матчі групи F іспанський "Вільярреал" вдома обіграв швейцарський "Янг Бойз" - 2:0 .

. Після чотирьох турів МЮ та "Вільярреал" очолюють квартет (в обох - по 7 балів). "Аталанта" (5 очок) - на третій сходинці. "Янг Бойз" - на останньому місці з трьома набраними пунктами.

У іграх 5-го туру, які відбудуться 23 листопада, "бергамаски" на виїзді зійдуться з "Янг Бойз", а підопічні Уле Гуннара Сульшера завітають у гості до "Вільярреала".

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