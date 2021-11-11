Виступала проти режиму Лукашенка: у Білорусі затримали чемпіонку світу з фристайлу

На Олександру Романовську чекає суд.
У Білорусі затримали чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську, яка раніше виставила на аукціон золоту медаль, щоб допомогти репресованим спортсменам.
Про це повідомив у Facebook Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС).
Затримання було здійснено згідно зі статтею 24.3 Кодексу Білорусі про адміністративні правопорушення, а саме - "непідкорення законному розпорядженню чи вимогам посадової особи у виконанні нею службових повноважень".
Спочатку Романовську доправили до Партизанського РУВС Мінська, а тепер вона переведена до ізолятора тимчасового тримання. За інформацією Фонду спортивної солідарності, 11 листопада в Мінську має відбутися суд над Романовською.
Хто така Олександра Романовська
- 25-річна Романовська - білоруська фристайлістка, чемпіонка світу з лижної акробатики (2019), дворазова чемпіонка зимової Універсіади (2019).
- Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію, виступаючи проти режиму Олександра Лукашенка. Також вона підписала відкритий лист спортсменів із вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.
- Раніше Романовська була звільнена з національної команди із формулюванням "за прогули".