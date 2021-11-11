Виступала проти режиму Лукашенка: у Білорусі затримали чемпіонку світу з фристайлу

Виступала проти режиму Лукашенка: у Білорусі затримали чемпіонку світу з фристайлу

На Олександру Романовську чекає суд.

У Білорусі затримали чемпіонку світу з фристайлу Олександру Романовську, яка раніше виставила на аукціон золоту медаль, щоб допомогти репресованим спортсменам.

Про це повідомив у Facebook Білоруський фонд спортивної солідарності (БФСС).

Затримання було здійснено згідно зі статтею 24.3 Кодексу Білорусі про адміністративні правопорушення, а саме - "непідкорення законному розпорядженню чи вимогам посадової особи у виконанні нею службових повноважень".

Спочатку Романовську доправили до Партизанського РУВС Мінська, а тепер вона переведена до ізолятора тимчасового тримання. За інформацією Фонду спортивної солідарності, 11 листопада в Мінську має відбутися суд над Романовською.

Хто така Олександра Романовська

25-річна Романовська - білоруська фристайлістка, чемпіонка світу з лижної акробатики (2019), дворазова чемпіонка зимової Універсіади (2019).

Після виборів президента Білорусі у серпні 2020 року Романовська активно висловлювала свою громадянську позицію, виступаючи проти режиму Олександра Лукашенка. Також вона підписала відкритий лист спортсменів із вимогою припинити насильство та провести повторні президентські вибори.

Раніше Романовська була звільнена з національної команди із формулюванням "за прогули".

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