Виступатиме за "Феррарі": семиразовий чемпіон і рекордсмен Формули-1 змінить команду

Після завершення наступного сезону Льюїс Гемілтон залишить "Мерседес" та приєднається до "Феррарі".

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон змінить команду. Від початку 2025 року британський автогонщик, який нині представляє "Мерседес", виступатиме за "Феррарі".

Про це повідомляється на офіційній сторінці "скудерії" у Twitter.

Зазначається, що Гемілтон підписав багаторічний контракт з італійською командою, але точні терміни угоди британця з "Феррарі" не називаються.

"Я провів приголомшливі 11 років у цій команді, і я дуже пишаюся тим, чого ми досягли разом. "Мерседес" був частиною мого життя від 13 років. Це місце, де я виріс, тому це було одним з найважчих рішень, які мені коли-небудь доводилося ухвалювати. Але настав правильний час для мене, щоб зробити цей крок, і я радий прийняти новий виклик", – прокоментував Льюїс своє рішення залишити "Мерседес".

Гемілтон виступає за "Мерседес" від 2013 року. За цей час він виграв з командою шість титулів чемпіона Формули-1 (2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020).

Загалом Льюїс є семиразовим чемпіоном "Королеви автоспорту". Своє дебютне чемпіонство у Формулі-1 він здобув ще 2008 року в складі команди "Макларен".

Гемілтон є одним з найуспішніших пілотів у історії Формули-1. За кількістю титулів чемпіона світу він ділить перше місце з легендарним німцем Міхаелем Шумахером, який також завоював 7 титулів.

39-річний Гемілтон є абсолютним рекордсменом Формули-1 за кількістю перемог у Гран-прі (103). Він піднімався на подіум 197 разів за кар'єру.

У складі "Феррарі" британець замінить іспанця Карлоса Сайнса, який залишить "скудерію" після сезону-2024. Гемілтон у сезоні-2025 стане новим напарником монегаска Шарля Леклера.

Нагадаємо, минулого сезону Формули-1 чемпіоном втретє поспіль став нідерландський пілот команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а Гемілтон в особистому заліку посів третє місце.

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