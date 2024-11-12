Виступав за національну збірну: 22-річний футболіст помер внаслідок автокатастрофи

Футболіст клубу ЛДУ з Кіто та збірної Еквадору Марко Ангуло помер у 22 роки внаслідок важких травм, отриманих в автокатастрофі.

Транічну новина повідомила пресслужба ЛДУ.

7 жовтня він потрапив у страшну ДТП, яка забрала життя трьох людей. Сам Марко був терміново госпіталізований, лікарі понад місяць боролись за його життя, але не змогли врятувати. Футболіст пробув у комі 35 днів та помер 11 листопада.

У Ангуло був перелом тазу, правосторонній пневмоторакс, набряк мозку, субдуральна гематома та внутрішній крововилив.

На клубному рівні Марко встиг пограти за "Індепендьєнте", в МЛС за "Цинциннаті", а останнім клубом у його кар'єрі був ЛДУ з Кіто. Також у його активі два матчі за національну збірну Еквадору.

Раніше повідомлялося, що на війні з російськими окупантами загинув ексфутболіст юнацької збірної України Дмитро Богачов.

Читайте також:

На війні з російськими окупантами загинув футбольний тренер з Києва

Мав досвід виступів в АПЛ: футболіста збірної Греції знайшли мертвим у басейні

Помер видатний футболіст "Аякса", "Барселони" та збірної Нідерландів