"Виступаю за мир на батьківщині": опубліковано лицемірну заяву зрадника Тимощука на суді проти УАФ

Раніше CAS скасував санкції, які до Анатолія застосувала Українська асоціація футболу.

Колишній капітан і рекордсмен за кількістю матчів за збірну України Анатолій Тимощук, який виграв суд проти Української асоціації футболу (УАФ), під час засідання Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні відзначився черговою лицемірною заявою.

Тимощук запевнив, що виступає за мир в Україні і готовий самостійно відмовитися від усіх нагород та тренерської ліцензії, яких позбавила його УАФ, якщо це допоможе відновити мир.

У березні 2022 року УАФ викреслила Тимощука з історії українського футболу за те, що він після початку повномасштабної війни Росії проти України не припинив працювати у тренерському штабі пітерського "Зеніта" та жодним чином не засудив дії держави-терористки.

Анатолія позбавили всіх титулів, нагород, почесних звань, тренерської ліцензії та довічно заборонили займатися футбольною діяльністю на території України.

Тимощук намагався оскаржити позбавлення його футбольних регалій в Апеляційному комітеті УАФ, але зазнав невдачі. Після цього він звернувся до CAS, який у листопаді цього року скасував рішення українських футбольних інстанцій.

"Я виступаю за мир на батьківщині. Хочу аби всі сторони сіли за стіл перемовин та знайшли консенсус, що відновить мир.

Якщо комітет вважає, що моє відсторонення, позбавлення регалій та тренерської ліцензії, допоможе відновити мир – я готовий відмовитися від усього самостійно.

Але як професійний спортсмен, як людина, для якої репутація футболі більше ніж слова, я не дозволю, аби мене використовували для політичних маніпуляцій", – йдеться у заяві Тимощука, яку опублікував CAS.

Нагадаємо, Тимощук був рекордсменом за кількістю зіграних матчів за збірну України – 144 поєдинки у синьо-жовтій футболці.

У січні 2023 року Рада національної безпеки і оборони України запровадила персональні санкції проти Тимощука терміном на 10 років. Йому заборонили в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

У вересні 2024 року Тимощук передав футболку "Зеніту" зі своїм автографом на аукціон для допомоги Курській області, де зараз триває операція ЗСУ.

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