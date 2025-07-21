"Вітаю, чемпіоне": Андрій Шевченко виклав фото з Усиком та його поясами

Андрій Шевченко і Олександр Усик / © instagram.com/andriyshevchenko

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Знаменитий футболіст, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко привітав триразового абсолютного чемпіона світу з боксу Олександра Усика з перемогою в бою-реванші проти Даніеля Дюбуа.

Шевченко опублікував спільне фото з Усиком та його чемпіонськими поясами на своїй сторінці в Instagram.

"Зайшов привітати доброго друга. Вітаю, чемпіоне! Слава Україні", – написав Шевченко під фото.

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Олександр Усик і Андрій Шевченко / © instagram.com/andriyshevchenko

До слова, раніше у Мережі опублікували відео реакції Катерини Усик, Андрія Шевченка та Ярослави Магучіх на перемогу українця над Дюбуа.

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Тепер у послужному списку 38-річного Усика 24 перемоги (15 – нокаутом) у 24 поєдинках на професійному рингу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

Нагадаємо, легендарний Леннокс Льюїс відреагував на перемогу Усика в реванші з Дюбуа. Також на успіх українця відреагував Тайсон Ф'юрі.

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