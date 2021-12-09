Витівка фаната дорого коштувала: французький клуб покарали за зірваний матч чемпіонату

"Ткачів" позбавили очка та присудили провести дві домашні гри без глядачів.

Футбольний клуб "Ліон" з однойменного міста покараний за інцидент, який стався під час поєдинку 14-го туру Чемпіонату Франції проти "Марселя".

Гру перервали вже на другій хвилині після того, як один із фанатів "Ліона" кинув пляшку в голову зірці гостей Дімітрі Пайє. Як наслідок, арбітр забрав команди до роздягалень, а матч так і не було відновлено.

За підсумками розгляду інциденту з "Ліона" було знято один бал у внутрішній першості. Також "ткачів" зобов'язали провести два домашніх матчі без глядачів.

"Ліону" вдалося уникнути технічної поразки у перерваному матчі з "Марселем". Цей поєдинок переграють за порожніх трибун, дата стане відома пізніше.

Зазначимо, що фанат, який кинув пляшку в футболіста "Марселя", отримав пів року ув'язнення умовно плюс випробувальний термін (2 роки), а також заборону відвідування стадіонів протягом п'яти років.