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Вивезли з Одеси три очки: "Десна" завдала поразки "Чорноморцю" в УПЛ

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Вивезли з Одеси три очки: "Десна" завдала поразки "Чорноморцю" в УПЛ

УПЛ

Команда Олександра Рябоконя піднялася на шосту сходинку чемпіонату.

"Десна" обіграла "Чорноморець" у виїзному поєдинку поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч в Одесі завершилася з рахунком 0:1.

Перемогу чернігівському клубу приніс точний удар Андрія Тотовицького на 27-й хвилині.

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  • "Десна" (24 бали) піднялася на шосте місце в таблиці УПЛ. "Моряки" (11 очок) залишилися на 13-й позиції.
  • У 17-му турі внутрішньої першості "сіверяни" 5 грудня приймуть "Маріуполь", а одесити на наступний день в гостях зіграють проти "Дніпра-1".

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