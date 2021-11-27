Вивезли з Одеси три очки: "Десна" завдала поразки "Чорноморцю" в УПЛ

Команда Олександра Рябоконя піднялася на шосту сходинку чемпіонату.
"Десна" обіграла "Чорноморець" у виїзному поєдинку поєдинку 16-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч в Одесі завершилася з рахунком 0:1.
Перемогу чернігівському клубу приніс точний удар Андрія Тотовицького на 27-й хвилині.
Український футбол на ТБ: де дивитися матчі 16-го туру УПЛ
- "Десна" (24 бали) піднялася на шосте місце в таблиці УПЛ. "Моряки" (11 очок) залишилися на 13-й позиції.
- У 17-му турі внутрішньої першості "сіверяни" 5 грудня приймуть "Маріуполь", а одесити на наступний день в гостях зіграють проти "Дніпра-1".
Читайте також:
"Динамо" в непростому матчі здолало "Минай" після вильоту з Ліги чемпіонів