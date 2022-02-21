Вивісили синьо-жовтий прапор: фанати болгарського клубу влаштували акцію на підтримку України

Раніше подібним жестом відзначилися уболівальники "Ліверпуля".

Уболівальники "Левські" висловили підтримку Україні на тлі можливого повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Фанати болгарського клубу розгорнули прапор України під час матчу місцевого чемпіонату проти "Локомотива" із Пловдива.

Спочатку шанувальники "Левські" пройшлися маршем до стадіону, а потім на трибунах вивісили синьо-жовтий стяг.

фото - facebook.com/varnablue

Поєдинок завершився домашньою перемогою "Левські" з рахунком 2:1. Команда, фанати якої підтримали Україну, з 29 очками посідає 6-те місце у турнірній таблиці Чемпіонату Болгарії.

Раніше повідомлялося, що фанати англійського "Ліверпуля" на підтримку України розгорнули синьо-жовтий прапор під час матчу АПЛ, а в Фінляндії присвятили Україні перемогу над росіянами в хокейному фіналі на ОІ-2022

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