Виявили в крові амфетамін: український тенісист попався на допінгу

Його тимчасово відсторонили від змагань.

Український тенісист Тимур Мухтарулін попався на використанні заборонених речовин.

Про це повідомляє BTU.org.ua.

Зазначається, в крові 19-річного Мухтаруліна знайшли амфетамін. Повідомляється, що тенісист не мав чинного терапевтичного дозволу на вживання амфетаміну, який відноситься до стимуляторів.

Мухтарулін здав зразок сечі під час виступу на турнірі ITF M15 у Чорноморську, який проходив від 30 серпня до 5 вересня. 12 листопада 19-річному українцю було надіслано повідомлення про те, що він порушив правила Антидопінгової програми. Його тимчасово відсторонено від виступу на турнірах.

Гравець має право звернутися до голови Незалежного трибуналу з клопотанням про відміну тимчасового усунення.

Додамо, що Мухтарулін ніколи не мав залікових балів у рейтингу ATP.