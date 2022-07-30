Виявили злоякісну пухлину: зірковий новачок німецького топклубу пройде курс хіміотерапії

У липні стало відомо про хворобу івуарійського форварда, який тільки цього літа перебрався до складу "джмелів" з амстердамського "Аякса".

Гістологічне обстеження виявило у 28-річного футболіста злоякісну пухлину яєчка. Тепер він повинен пройти курс хіміотерапії і точно пропустить кілька місяців, повідомив офіційний сайт дортмундців.

У клубі зазначили, що високо оцінюють шанси Алле на одужання.

"Себастьєн отримає найкраще можливе лікування. Шанси на видужання дуже хороші. Ми бажаємо йому та його родині багато сили та оптимізму. У ці складні часи наші думки з ним", - сказав спортивний директор "Боруссії" Себастьян Кель.

За трансфер Алле в липні "Аякс" отримав від німецького клубу 31 мільйон євро. Івуарійський форвард повинен був стати заміною Ерлінгу Голанду, який перебрався до "Манчестер Сіті" .

. Минулого сезону Себастьєн забив 34 голи у 42 матчах "Аякса". З амстердамським клубом він двічі ставав чемпіоном Нідерландів.

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