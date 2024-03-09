Виявив бажання битися з переможцем поєдинку Усик – Ф'юрі: Джошуа відреагував на тріумф над Нганну

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа прокоментував свою яскраву перемогу над ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

У головному поєдинку вечора боксу, який відбувся в ніч проти 9 березня у саудівському Ер-Ріяді, британець брутально нокаутував бійця ММА у другому раунді, перед цим двічі відправивши його в нокдаун.

В інтерв'ю Sky Sports після своєї перемоги Ей Джей заявив, що хоче провести поєдинок з тріумфатором бою Усик – Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

"Це і є особливість боксу. У надважкій вазі потрібен всього один удар. Ви завжди повинні продовжувати шукати найкраще. Що стосується мене, то я не знаю, чи досяг свого піку. Я просто продовжую працювати день у день.

Хто знає, куди це мене приведе. Уявіть, що через п'ять років я більше не битимуся. Усе буде сказано і зроблено. Тому зараз я хочу отримати максимальну користь з усього", – сказав Джошуа.

Коли Ентоні запитали, чи є його метою зустрітися в ринзі з переможцем бою між Усиком і Ф'юрі, він відповів: "Так".

Перемога над Нганну стала для Джошуа 28-ю на професійному рингу (25 – нокаутом). 34-річний британець виграв четвертий бій поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика, які позбавили його поясів чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Нагадаємо, у своєму попередньому бою Нганну в ніч проти 29 жовтня 2023-го роздільним рішенням суддів програв володарю титулу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі. У третьому раунді Френсіс відправив "Циганського короля" у нокдаун, але судді назвали переможцем поєдинку британця.

Читайте також:

Паркер двічі побував у нокдауні, але здолав Чжилея і став новим тимчасовим чемпіоном WBO (відео)

Легендарний Майк Тайсон проведе бій із зіркою YouTube: відомі дата та місце поєдинку

Усик – Ф'юрі: букмекери змінили котирування після перенесення бою за звання абсолютного чемпіона світу