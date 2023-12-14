"Виявив до мене повагу": Джошуа зізнався, за кого вболіватиме у бою Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа розповів, за кого вболіватиме у бою між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

За словами британського боксера, він не підтримуватиме свого співвітчизника, оскільки той неодноразово зневажливо висловлювався на його адресу. Ей Джей зазначив, що у прийдешньому поєдинку за "абсолюта" симпатизує українцю, який завжди ставився до нього з повагою.

"Не знаю, хто переможе, але я у команді Усика. Ф'юрі говорив про мене багато поганого, я ніколи не буду підтримувати того, хто мене не поважає. Це зробило б мене божевільним, а я досить урівноважений. Я буду за того, хто виявив до мене повагу", – сказав Джошуа в інтерв'ю TNT Sports Boxing.

Також Джошуа заявив, що, на його думку, Ф'юрі програв у поєдинку з ексчемпіоном UFC Франсісом Нганну у жовтні 2023 року. У третьому раунді бою британець побував у нокдауні, але в підсумку судді роздільним рішенням віддали перемогу "Циганському королю".

"Гадаю, що Нганну переміг Ф'юрі. Але є судді, вони оцінюють так, як оцінюють, і вони професіонали в тому, що вони роблять, а я лише глядач. Ф'юрі переміг, але з точки зору вболівальників, я думаю, що переміг Нганну.

Ф'юрі мав вигляд жирного мішка, який не вміє битися. Він сказав, що бодибілдери не вміють битися, але один з них його відгамселив. Я завжди хотів вийти з ним у ринг. Він багато говорив, називав мене бодибілдером і тому подібне, але один з моїх африканських друзів, бодибілдер, відгамселив його за мене. Це демонструє, що на вершині важко втриматися", – сказав Джошуа.

Поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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