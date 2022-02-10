Виявився швидшим на 0,02 секунди: на Олімпіаді-2022 відбувся один з найдраматичніших фіналів (фото)

Виявився швидшим на 0,02 секунди: на Олімпіаді-2022 відбувся один з найдраматичніших фіналів (фото)

Долю фінального заїзду вирішив лише фотофініш.

Одною із найвидовищніших розв'язок на Олімпіаді-2022 стала боротьба за "золото" у сноуборд-кросі.

Долю переможця вирішив фотофініш: Алессандро Хеммерле з Австрії виявився швидшим за Еліота Грондена з Канади всього на 0,02 сек.

Бронзу виборов Омар Візінтін з Італії. Для всієї трійки призерів ці медалі стали першими у кар'єрі на Олімпіадах.

This is how close it was! pic.twitter.com/KA1TohbfcB — Olympics (@Olympics) February 10, 2022

У вирішальному заїзді саме Гронден швидко вийшов уперед, але ближче до середини дистанції його наздогнав і оминув Хеммерле. Здійснивши останній стрибок, два сноубордисти йшли майже паралельно. Усе мали вирішити частки секунди. Коли австрієць та канадець перетнули фінішну лінію, табло показало, що назвати переможця поки неможливо, і його має визначити фотофініш. І через кілька секунд було оголошено, що на мить раніше межу перетнув Хеммерле, а Гронден виявився другим.

Нагадаємо, що спортсменка з Андорри Маева Естевес отримала тяжку травму під час виступу у кваліфікації змагань з сноуборд-кросу.

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