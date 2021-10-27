"Вийду на ринг вбивати": Джошуа пригрозив зробити Усику боляче в реванші

Британець жадає відплати за поразку в першому поєдинку.
Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа категорично висловився про майбутній бій-реванш з Олександром Усиком, який відібрав у нього титули за версіями WBA, IBF, WBO і IBO.
"Я втомився, дідько забирай, програвати. З мене вистачить! Я більше не хочу вивчати солодку науку. Подобається рефері мій стиль або ні, але Усик може опинитися на канвасі в наступному бою. Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика.
Ось такий потрібен настрій. Не треба більше скромності. Все, що я думаю, - війна, вбивство. Хочу вийти на ринг та зробити йому боляче. Хочу забрати його душу. Хочу змусити його здатися", - сказав британець в інтерв'ю iFL TV.
Як повідомлялося раніше, Джошуа активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший поєдинок з українцем. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на березень 2022 року.
- У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.
- В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.
- У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.
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