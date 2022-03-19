"Війна стосується кожного": гравці та тренери Бундесліги записали відеозвернення на підтримку України

Вони закликали жертвувати кошти та всіляко допомагати українському народу.

Футболісти та тренери німецької Бундесліги випустили спільне відеозвернення, в якому висловили підтримку Україні через повномасштабне вторгнення Росії, а також закликали допомагати людям, які постраждали від загарбницьких дій окупантів.

Учать у зніманні відеоролику взяли Роберт Левандовські, Андрей Крамаріч, Матс Хуммельс, Дані Ольмо, Денніс Дікмаєр, Максіміліан Міттельштедт, Ондрей Дуда, Томас Дене, Лотар Маттеус, Джонатан Та, Дімітрій Назаров, Йонас Хоффман, Крістіан Гюнтер, Юрген Клінсманн, Олівер Гласнер та інші.

"Війна і страждання в Україні глибоко нас стривожили. Досі шоковані від кадрів з України. Майбутнє українців хвилює всіх нас, саме тому ми пожертвували кошти. Наші думки з невинними людьми. Ситуація в Україні катастрофічна для людей. Саме тому Німецький футбольний союз розпочав збір коштів. Війна в Україні стосується кожного. Допомагай, де можеш. Кожен може допомогти. В будь-який зручний спосіб.

Допоможемо разом. Ненависть і війна - не вихід. Футбол підтримує мир і діалог. Людям в Україні треба допомога зараз. Україно, ти зараз у наших думках та серцях. Їм потрібна наша допомога, саме тому ми пожертвували кошти. Приєднуйтесь. Разом за Україну. Ми допомагаємо всім, хто цього потребує", - йдеться у зверненні.

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