Війна в українському хокеї: "Донбас" Колеснікова відкликав усіх своїх гравців зі збірної України - що відомо

Війна в українському хокеї: "Донбас" Колеснікова відкликав усіх своїх гравців зі збірної України - що відомо

Подробиці гучного скандалу.

В українському хокеї розгорівся новий гучний скандал. У листопаді збірна України вдруге за останні два роки зібралася, щоб виступити на міжнародному товариському турнірі Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті (Угорщина). Однак всього за день до гри з Італією керівництво "Донбасу" наказало всім своїм хокеїстам (сім гравців - прим.) повернутися в розташування клубу.

Про це повідомив журналіст Вадим Плачинда у Facebook.

МОЛНИЯ!!! ХК "Донбасс" отозвал всех своих игроков из Национальной сборной Украины по хоккею, которая сегодня в 16.00... Опубліковано Vadim Plachinda Четвер, 11 листопада 2021 р.

Згодом інформацію підтвердила Федерація хокею України, назвавши такий вчинок "зрадою національних інтересів з боку "Донбасу" та його сателітів".

Після повернення з тренування національної збірної до готелю деякі гравці клубу "Донбас" повідомили тренерському штабу, що залишають розташування збірної і повертаються додому.

"Я не маю права засуджувати тих гравців, які нас залишили. Випробовування грішми витримають не всі. Щоб відстояти свою позицію за цих обставин, треба мати, як зараз модного говорити, "сталеві яйця". Але нічого катастрофічного не сталося", - заявив головний тренер збірної України Вадим Шахрайчук.

За інформацією журналіста, рішення відкликати своїх хокеїстів зі збірної України було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

А вже через пів години після його завершення хокеїсти "Молодої Гвардії" (фарм-клубу "Донбасу") звернулися до головного тренера юнацької збірної України, сповістивши про наказ від керівництва клубу залишити розташування команди. А невдовзі з'явилася інформацію, що "Донбас" наказав своїм гравцям повернутися і з дорослої збірної.

Проте не всі хокеїсти послухали керівництво "Донбасу". Одним із тих, хто не підкорився, став гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

Пізніше хокейний клуб "Сокіл", який зараз хоче підписати гравця, повідомив, що причина розриву угоди між "Донбасом" і хокеїстом - саме його відмова залишити збірну України після відповідної вказівки Колеснікова.

"Київський "Сокіл" веде переговори з агентом екс-хокеїста "Донбасу" Віталія Ляльки щодо переходу в наш клуб. Зауважимо, що "Донбас" оголосив про розторгнення контракту з Лялькою після того, як він єдиний з-поміж своїх одноклубників проявив громадянську позицію і відмовився покинути лави збірної після відповідної вказівки власника донецького клубу Бориса Колеснікова", - йдеться у зверненні "Сокола".

Київський "Сокіл" веде переговори з агентом екс-хокеїста "Донбасу" Віталія Ляльки щодо переходу в наш клуб. Зауважимо,... Опубліковано ХК Сокіл Київ Четвер, 11 листопада 2021 р.

"Сокіл" також повідомив, що на заміну відкликаним "Донбасом" гравцям до збірної приєднаються семеро хокеїстів столичного клубу, які є росіянами, але мають українське коріння і хочуть прийняти українське громадянство.

Семеро гравців "Сокола" приєднаються до збірної України для участі в Меморіалі Тамаша Саркозі в Будапешті Мова про... Опубліковано ХК Сокіл Київ Четвер, 11 листопада 2021 р.

Нагадаємо, конфлікт між ФХУ та УХЛ через делегування гравців до збірну України спалахує вже не вперше. У квітні чотири клуби - "Донбас", "Краматорськ", "Маріуполь" та "Білий Барс" не надали відповіді щодо того, чи відпускають своїх хокеїстів.

Пізніше "Донбас" надіслав у ФХУ листа, в якому повідомив, що гравці вже вирушили у відпустку, а клуб "не може вплинути на рішення хокеїстів узяти участь у навчально-тренувальному процесі національної команди України".

Збірна України проведе перший матч на товариському турнірі у п'ятницю, 12 листопада, проти Італії.

Беручи участь у Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті, "синьо-жовті" готуються до Чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться від 25 квітня до 1 травня 2022 року в польському Катовіце. Суперниками України будуть Польща, Естонія, Японія, Литва та Сербія.

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