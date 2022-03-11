"Війна згуртувала не лише українців, а й увесь світ": боксер Шелестюк - про вторгнення Росії

Уродженець Макіївки заявив, що зараз український народ єдиний, як ніколи раніше.

Непереможний український боксер першої напівсередньої ваги Тарас Шелестюк прокоментував повномасштабне військове вторгнення Росії на територію України.

36-річний спортсмен родом із Макіївки переконаний, що війна сприяла єднанню українського народа, який спільними зусиллями захищає свою землю від ворога.

"Зрозуміло, ситуація на батьківщині відволікала від підготовки, не давала повністю зосередитися на поєдинку. Особливо зараз, останні два тижні. Турбуюся про тих, хто залишився там. Про матір, про сестру, про родичів дружини. Іноді навіть мучить безсоння. Це дуже складний час для країни. Але хоч би зараз усі ми стали одним цілим, максимально згуртувалися.

Наразі українці єдині, як ніколи раніше. Усі допомагають одне одному, усі хочуть захищати країну від окупантів. Всі готові боротися один за одного. Неважливо, що багато хто з них розмовляє різними мовами. Ця війна згуртувала не лише українців, а й увесь світ", - сказав Шелестюк у коментарі vRINGe.com.

В активі Шелестюка 19 перемог (11 - нокаутом) у 19 боях. Він залишається непереможним на професійному рингу.

У наступному поєдинку Шелестюк у ніч проти 12 березня битиметься з представником Венесуели Габріелем Маестре.

На аматорському рівні Тарас є бронзовим призером Олімпіади-2012 та чемпіоном світу 2011 року у вазі до 69 кг.

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