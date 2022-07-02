Війни не злякався: легіонер "Динамо" повернувся до України та потужно звернувся до ЗСУ

Словенський півзахисник Беньямін Вербич прокоментував своє повернення до київського "Динамо".

Через повномасштабне російське вторгення до України другу половину минулого сезону 28-річний футболіст відіграв на правах оренди за варшавську "Легію".

Однак у червні словенець повернувся до київського клубу для підготовки до нового сезону. Вербич розповів, що хоче віддячити Україні за все, що вона йому дала, та допомогти "біло-синім" пробитися до групового раунду Ліги чемпіонів.

Також Беньямін звернувся із важливим меседжем до українських воїнів, які боронять нашу країну від російських загарбників. Словенець пообіцяв вигравати на футбольному полі, поки ЗСУ здобуватиме перемоги на фронті.

"Я дуже сумував за хлопцями, за "Динамо". Радий був повернутися, побачити всіх майже через пів року. Усі пам'ятають, як ми розлучилися, і тому було ще емоційніше, коли зустрілися. Радий знову працювати з ними, з нетерпінням чекаю на матчі. Я був радий бачити всіх, сподіваюся, вони теж були раді мені… Добре, коли ти почуваєшся, як удома.

Звісно, ​​перший місяць був важким. Особливо коли був матч "Легія" - "Динамо", я побачив усіх пацанів і знав, як вони страждають, бо багато їхніх близьких у небезпеці. Було незвично грати за іншу команду. Подумки я завжди був з "Динамо". Я радий повернутись сюди. Україна дуже багато дала мені, і я хотів відплатити їй. Тому я намагатимусь допомогти "Динамо" вийти до Ліги чемпіонів.

Що хотів би сказати воїнам, які захищають Україну? Тримайтеся, ми з вами. Ми, як зможемо, допоможемо вам перемогами на футбольному полі. Ми на полі виграємо, а ви там", - наводить слова Вербича офіційний сайт киян.

Додамо, що Вербич активно допомагає українській армії під час війни з Росією. Раніше словенець придбав для ЗСУ дрон із тепловізором та відправив до України партію бронежилетів.

Нагадаємо, "Динамо" стартує у кваліфікації Ліги чемпіонів проти турецького "Фенербахче". Матчі відбудуться 20-го та 27 липня. Першу зустріч, яка номінально буде домашньою для "біло-синіх", команди проведуть у польському Лодзі.

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