Війни, вбивства та допінг: у Мережі запропонували форму для збірної Росії на Чемпіонат Європи

Уболівальники діляться ідеями, який вигляд повинна мати форма російської команди на турнірі.

У Мережі продовжують активно обговорювати нашумілий скандал з формою збірної України на Євро-2020.

Після того, як УЄФА заборонив гасло "Героям слава" на екіпіруванні "синьо-жовтих", користувачі Інтернету вибухнули гнівом на адресу футбольної організації, яка зобов’язала українців прибрати патріотичний лозунг у відповідь на запит з боку Російського футбольного союзу (РФС).

Також у соцмережах фантазують, який вигляд повинна була мати форма збірної Росії на турнірі. Громадський діяч Геннадій Курочка опублікував у себе в Facebook фото з варіантами для команди РФ.

Зокрема, на футболках він пропонує розмістити написи "Росія Путіна", "Війна проти України від 2014, "Війна в Сирії від 2015", "Війна проти Грузії 2008", "MH17 Shot Down" (збитий росіянами літак Boeing 777 в Донецькій області), або згадування про вбивства Сергія Магнітського і Бориса Нємцова, отруєння Сергія Литвиненка, отруєння та ув’язнення Олексія Навального, отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, допінговий скандал на Олімпійських іграх, кібертероризм.

"Накидав кілька ідей, який вигляд мала б мати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021", - написав Курочка над фотографіями.

Накидав кілька ідей, як мала б виглядати футбольна форма збірної Росії на Євро-2021 Here’s a few ideas, what do you think Russia’s uniform would look like for Euro 2021? Опубліковано Gennadiy Kurochka Четвер, 10 червня 2021 р.

Юзери оцінили запропоновані варіанти форми російської збірної в коментарях: "Дуже влучно", "Літак з польським урядом можна ще додати" (авіакатастрофа під Смоленськом, де загинув президент Польщі Лех Качинський - прим.), "І це ще не все", - поділилися думками фоловери.

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава". В Українській асоціації футболу (УАФ) заявили , що ведуть переговори з УЄФА про те, щоб залишити гасло "Героям слава" на формі.

, що ведуть переговори з УЄФА про те, щоб залишити гасло "Героям слава" на формі. 11 червня Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.

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