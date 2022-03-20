Вийшла на матч з синьо-жовтим стягом: українська арбітриня дебютувала у жіночій Серії А (відео)

Вийшла на матч з синьо-жовтим стягом: українська арбітриня дебютувала у жіночій Серії А (відео)

Монзуль почала працювати в Італії.

Українська арбітр Катерина Монзуль провела матч жіночої італійської Серії А "Інтер" – "Сампдорія" як головний рефері.

На футбольне поле 40-річна українка вийшла загорнутою в український прапор.

Екатерина Монзуль отработала матч женской Серии А между Интером и Сампдорией.



Интер победил 4:3.



pic.twitter.com/DdLqIzCgOz — Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) March 20, 2022

Сам же матч завершився перемогою "Інтера" – 4:3.

Після початку війни в Україні Монзуль виїхала до Італії і отримала пропозицію працювати на матчах жіночої Серії А.

Читайте також:

Підтримка у Франції: клуб Ліги 1 увібрався у кольори прапора України (фото)

Гравці "Динамо" придбали автомобіль для розвідувального батальйону ЗСУ

Девід Бекхем надав свою сторінку в Instagram українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові (фото)