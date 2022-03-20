Вийшла на матч з синьо-жовтим стягом: українська арбітриня дебютувала у жіночій Серії А (відео)

Монзуль почала працювати в Італії.
Українська арбітр Катерина Монзуль провела матч жіночої італійської Серії А "Інтер" – "Сампдорія" як головний рефері.
На футбольне поле 40-річна українка вийшла загорнутою в український прапор.
Екатерина Монзуль отработала матч женской Серии А между Интером и Сампдорией.— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) March 20, 2022
Интер победил 4:3.
pic.twitter.com/DdLqIzCgOz
Сам же матч завершився перемогою "Інтера" – 4:3.
Після початку війни в Україні Монзуль виїхала до Італії і отримала пропозицію працювати на матчах жіночої Серії А.
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