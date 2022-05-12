Вийшла на п'єдестал з Кобзарем: юна українка стала чемпіонкою Європи з армреслінгу

Вийшла на п'єдестал з Кобзарем: юна українка стала чемпіонкою Європи з армреслінгу

Українка Олександра Головата виборола "золото" на чемпіонаті Європи з армреслінгу серед юніорок, який тривав у столиці Румунії Бухаресті.

Олександра Головата тріумфувала у змаганнях на ліву і на праву руку. На церемонію нагородження українка піднялася із синьо-жовтим прапором, на якому було зображено Тараса Шевченка.

Про це повідомляє повідомляє sport24.ua.

Також на прапорі була написана знаменита фраза Шевченка: "Борітеся – поборете. Вам Бог помагає".

Нагадаємо, що збірна України продовжує вражати своїми успіхами на Дефлімпіаді-2021. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 110 нагодод.

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