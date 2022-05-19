Вийшла на п'єдестал з синьо-жовтим стягом: українська легкоатлетка завоювала "срібло" на першому турнірі 2022 року

Вийшла на п'єдестал з синьо-жовтим стягом: українська легкоатлетка завоювала "срібло" на першому турнірі 2022 року

Бронзова призерка Олімпіади-2012 Анна Рижикова виграла срібну медаль на турнірі Континентального туру World Athletics в італійській Савоні.

Українка взяла участь у бігу з бар'єрами на 400 м та показала результат 55,61 с, який подарував "срібло" легкоатлетці. Рижикова програла італійці Айоміді Фолорунсо 0,32 секунди.

Для Рижикової ці змагання є першим міжнародним стартом у цьому році.

"Я щаслива, що маю можливість взяти участь у змаганнях. Наступного разу я виглядатиму краще, я обіцяю", – написала Рижикова після турніру в Instagram.

Нагадаємо, що українка Леся Цуренко боротиметься за місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції.

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