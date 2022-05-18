Вийшов на нагородження з символом окупантів: російський гімнаст отримав заслужене покарання

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) покарала російського гімнаста Івана Куляка за демонстрацію підтримки війни РФ проти України.

У березні 20-річний російський гімнаст прийшов на церемонію нагородження на етапі Кубка світу в Досі з літерою "Z" на формі - символом вторгнення військ РФ до України.

Ганебний вчинок Куляка не залишився безкарним. Міжнародна федерація гімнастики (FIG) дискваліфікувала російського спортсмена на рік, повідомляє офіційний сайт організації.

Крім отриманого "бану", Куляк також втратив бронзову медаль Кубка світу в Катарі та грошову винагороду в розмірі 500 швейцарських франків.

Зазначимо, що на змаганнях у Досі Куляк посів третє місце у вправах на брусах. Золоту нагороду в цій дисципліні виграв українець Ілля Ковтун.

Додамо, що російському гімнасту не вперше ганьбитися перед публікою. Після своєї огидної витівки в Катарі він взяв участь у путінському мітингу в "Лужниках", з'явившись на московському стадіоні з чужою медаллю.

Нагадаємо, що це не єдиний випадок, коли російські спортсмени демонстрували на змаганнях нацистські символи та жести. На чемпіонаті Європи з картингу серед юніорів російський гонщик Артем Северюхін під час церемонії нагородження продемонстрував нацистське вітання, а потім поплатився за свою витівку.

Читайте також:

Нікудишній актор: російський гонщик награно виправдався за нацистський жест на ЧЄ з картингу (відео)

Російський олімпійський чемпіон з гімнастики взяв участь у параді "побєдобєсія" в Москві

"Нарешті одягнемо георгіївські стрічки": український гімнаст-зрадник знову оскандалився в соцмережах