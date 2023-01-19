Вийшов на поле із синьо-жовтим прапором і нагадав про війну в Україні: "Жирона" презентувала Циганкова

"Жирона" провела офіційну презентацію українського півзахисника Віктора Циганкова, який перейшов до іспанського клубу з київського "Динамо".

Під час заходу 25-річний гравець вийшов на поле стадіону каталонців із прапором України та зіграв у футбол разом зі своїм улюбленцем – собакою Лакі.

Sembla que La Canya ja té un bon company amb qui jugar… Benvingut a Montilivi, Laki! pic.twitter.com/YBLKeOxeha — Girona FC (@GironaFC) January 18, 2023

На пресконференції Віктор не забув сказати кілька слів і про війну з російськими окупантами, яка триває в його країні.

"Те, що відбувається, – це катастрофа для нашої країни та нашого народу. Це те, чого я ніколи не міг собі уявити, і це дуже складна ситуація. Я сподіваюся, що все це закінчиться якнайшвидше. Вони напали на нас, сьогодні знову обстріляли нас, вбили наших дітей. Моє підписання не має нічого спільного з війною. Я тут не для того, щоб бути лідером, а для того, щоб показати все, на що здатний для досягнення перемог", – сказав Циганков.

Український футболіст підписав з "червоно-білими" контракт до літа 2027 року. Київський клуб отримає за футболіста 5 мільйонів євро + 50% від подальшого продажу.

Дебютувати за нову команду Циганков може вже 22 січня у виїзному поєдинку Ла Ліги з "Вільярреалом".

Цього сезону Циганков провів за "Динамо" 23 матчі у всіх турнірах, забив 9 голів та виконав 6 результативних передач.

"Жирона" входить до об'єднання "City Football Group" разом з "Манчестер Сіті", "Труа", "Палермо", "Нью-Йорк Сіті" та іншими клубами. Наразі жирондинці посідають 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 21 очко після 17 зіграних матчів.

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