Вийшов на поле з прапором України: "Челсі" під оплески фанатів представив Мудрика (відео)

Українця презентували на "Стемфорд Бридж" в перерві матчу лондонського клубу.

Лондонський "Челсі" представив своїм уболівальникам українського новачка клубу Михайла Мудрика.

22-річний український футболіст вийшов на поле стадіону "Стемфорд Бридж" в перерві матчу 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ), а якому "сині" зустрічаються з "Крістал Пелас".

Зазначимо, що Мудрик вийшов на поле з прапором України, а фанати зустріли українця гучними оплесками. У відповідь Михайло також поаплодував трибунам.

Join us in welcoming our new number 15, Mykhailo Mudryk! pic.twitter.com/QiNPzWPNFY — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 15, 2023

Трансфер Мудрика обійшовся лондонцям у 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. "Шахтар" гарантовано отримає 70 мільйонів євро, ще 30 мільйонів євро передбачено бонусами. Мудрик підписав з "пенсіонерами" контракт до літа 2030 року.

Цього сезону Мудрик провів 18 матчів у складі "Шахтаря", забив 10 голів і віддав 8 асистів.

Раніше повідомлялося, що трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу.

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