Вийшов на поле з символом окупантів: ексфутболіст збірної України зіграв у пропагандистському матчі в Криму

Ексфорвард збірної України Олександр Гайдаш зіграв у пропагандиському матчі за участю колишніх гравців "Таврії" та "Маріуполя", який відбувся в смт Аграрне в окупованому росіянами Криму.

Перед поєдинком команди вийшли на поле в футболках з літерами "Z" та "V", які є символами російського вторгнення до України. На формі суддів був ще один знак окупантів - літера "О".

Фото з відкритих джерел

Додамо, що Гайдаш - не єдиний зрадник України, який долучився до матчу-посміховиська, організованого окупаційною владою. У грі також взяли участь взяли участь колишній нападник "Миколаєва", "Іллічівця" та "Кримтеплиці" Євген Таран та Андрій Пилипенко, який виступав на позиції захисника у луганській "Зорі", маріупольських "Новаторі" та "Азовці" та сєверодонецькому "Хіміку".

Зазначимо, що Гайдаш народився в Маріуполі, а найкращі роки своєї кар'єри провів у складі "Таврії". Він був найкращим бомбардиром сімферопольців в чемпіонаті України - 85 голів, а також провів 2 матчі за національну збірну України.

Після анексії Криму Гайдаш прийняв російське громадянство і став гендиректором сімферопольского клубу ТСК.

Нагадаємо, Росія збирається включити клуби з окупованих територій України до свого чемпіонату. У відповідь на такі наміри Українська асоціація футболу (УАФ) вимагає виключити Росію з УЄФА та ФІФА.

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