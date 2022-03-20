Вийшов з символом окупантів: юного російського гімнаста хочуть дискваліфікувати на рік

Куляк може отримати серйозне покарання.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) хоче дискваліфікувати росіянина Івана Куляка на один рік. 20-річний гімнаст, який з'явився на церемонії нагородження з символом окупантів "Z" на турнірі у Катарі, ризикує також втратити бронзову медаль та зароблені преміальні від організаторів турніру.

Про це повідомила тренерка збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко.

"Мене як керівника делегації, тренера Ігоря Калабушкіна та самого Івана, запропоновано дискваліфікувати терміном на рік. Адвокати, які працюють з нами, сподіваються на те, що відіб'ють нас, але я сама сумніваюся в такому результаті. Мене і Калабушкіна також хочуть оштрафувати на 500 швейцарських франків кожного", – сказала Родіоненко у коментарі ТАСС.

Варто зазначити, що Куляк також засвітився на мітингу на стадіоні "Лужники" основним посилом якого була підтримка військових дій РФ на території України, при цьому на спортсмені була медаль Олімпійських Ігор, хоча він навіть не брав у них участі.

Читайте також:

Бех-Романчук присвятила "срібло" чемпіонату світу українському народу

Девід Бекхем надав свою сторінку в Instagram українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові (фото)

Російські гімнастки "замазали" символ окупантів на своїх фото з концерту-мітингу на підтримку війни