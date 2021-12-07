"Візьми гроші і звали або ж бийся": Ф'юрі звернувся до Джошуа щодо реваншу з Усиком

"Візьми гроші і звали або ж бийся": Ф'юрі звернувся до Джошуа щодо реваншу з Усиком

"Циганський король" закликав співвітчизника швидше ухвалити рішення про другий бій з українцем.

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі відреагував на слова колишнього чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO Ентоні Джошуа, який заявив, що готовий відмовитися від бою-реваншу з Олександром Усиком, якщо отримає бажану суму відступних.

"Циганський король" емоційно звернувся до Ей Джея з вимогою швидше визначитися зі своєю позицією.

"Слова Джошуа про те, що він може взяти відступні? Я не буду висловлювати свою думку стосовно цього, тому що він подивиться це інтерв'ю і відмовиться відходити у бік. Я хочу, щоб він звалив геть, після чого я зможу повністю рознести Усика.

Якщо Джошуа це зробить, то зробить, а якщо ні, то ні. Я скажу тільки одне: розберися з цим, чорт забирай. Візьми свої гроші і звали або ж бийся з цим хлопцем. Вибери одне чи інше", - сказав Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.

У ніч проти 26 вересня Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі.

одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У доробку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. Він залишається непереможним на професійному рингу. У ніч проти 10 жовтня Ф'юрі нокаутував Вайлдера в 11-му раунді та зберіг пояс WBC у надважкій вазі.

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