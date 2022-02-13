"Візьміть тайм-аут": у МОК закликали росіян пропустити декілька Олімпіад через допінг

Колишній очільник WADA вважає, що атлетів із РФ не мали допускати до змагань навіть під прапором ОКР.

Член Міжнародного олімпійського комітету (МОК), перший президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річард Паунд запропонував Російській Федерації пропустити декілька наступних Олімпійських ігор через ситуацію з допінгом.

"У вас проблема, ми можемо зосередитися на цьому. Візьміть тайм-аут на одну, дві чи три Олимпиади, поки не візьмете ситуацію з допінгом під контроль", - цитує Паунда видання Reuters.

За його словами, до допінгових скандалів з участю росіян необхідний жорсткіший підхід. Паунд наголосив, дозвіл спортсменам з РФ виступати під прапором Олійського комітету Росії (ОКР) - це занадто м'яке рішення.

Нагадаємо, на Іграх-2022 в Пекіні продовжуються розгляди скандальної справи щодо 15-річної російської фігуристки Каміли Валієвої. 11 лютого стало відомо, що спортсменка вживала заборонений препарат під час виступу на чемпіонаті Росії 25 грудня 2021 року.

Якщо провина Валієвої або тренерського штабу ОКР буде доведена, то їх можуть позбавити "золота", яке вони здобули в командних змаганнях. Також, найімовірніше, юну фігуристку не допустять до особистого турніру.

Додамо, що Росія відсторонена від участі в Олімпійських іграх через систематичне порушення антидопінгових правил. У Пекіні росіянам заборонено використовувати національну символіку, гімн та прапор. Назву країни замінили на абревіатуру збірна ОКР, тобто збірна Олімпійського Комітету Росії.

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