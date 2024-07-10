Визначилася доля Реброва після Євро-2024: чи продовжить він очолювати збірну України

УАФ висловила повну довіру Реброву та його тренерському штабу.

Сергій Ребров залишиться на посаді головного тренера збірної України після фінального турніру Євро-2024.

Про це повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ).

У середу, 10 липня, в Будинку футболу відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ. Після обговорення виступів національної збірної за пропозицією президента організації Андрія Шевченка було висловлено повну підтримку Реброву та його тренерському штабу.

Цю пропозицію підтримали всі члени виконкому. Своєю чергою, Ребров подякував за довіру й наголосив, що вірить у потенціал команди.

"УАФ створила всі умови для якісної підготовки національної команди до Євро-2024. Але слід згадати, що Сергій Ребров очолив збірну вже після початку відбірного циклу. І це ми також брали до уваги, оцінюючи роботу тренерського штабу.

Зараз завдання національної команди – підготуватися до виступів у Лізі націй, яка розпочнеться вже у вересні, та кваліфікації до ЧС-2026", – зазначив Шевченко.

На Євро-2024 "синьо-жовті" не зуміли вийти до плейоф. Команда Реброва розгромно програла Румунії (0:3), здобула вольову перемогу над Словаччиною (2:1) та зіграла внічию з Бельгією (0:0).

Кожна команда квартету E набрала по 4 очки, але через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів збірна України посіла останнє місце у групі та вилетіла з чемпіонату Європи.

Раніше стало відомо, скільки збірна України заробила на Євро-2024.

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