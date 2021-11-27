Визначилася переможниця дебютної гонки сезону на Кубку світу з біатлону, як виступили українки

Визначилася переможниця дебютної гонки сезону на Кубку світу з біатлону, як виступили українки

Двоє наших співвітчизниць фінішувати в топ-25.

27 листопала Кубок світу з біатлону-2021/22 стартував жіночою індивідуальною гонкою у шведському Естерсунді.

Перемогу здобула чешка Маркета Давидова, яка бездоганно відпрацювала на чотирьох вогневих рубежах. Понад хвилину вона привезла володарці "срібла" Лізі Терезі Гаузер, "бронзу" виграла Деніз Геррманн з Німеччини.

Найкращими серед українок стали Валентина Семеренко та Юрія Джима - вони показали 17-й і 22-й результати відповідно.

1. Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+0) 42:43.5

2. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+0+1) +1:17.7

3. Деніз Геррманн (Німеччина, 0+1+0+0) +1:23.0

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17. Валентина Семеренко (Україна, 0+0+0+1) +3:11.4

22. Юлія Джима (Україна, 2+0+0+1) +3:27.6

71. Анастасія Меркушина (Україна, 2+1+0+0) +6:06.2

107. Катерина Бех (Україна, 2+1+3+1) +9:47.7

Не стартувала: Ірина Петренко (проблеми зі здоров'ям)

Чоловіча індивідуальна гонка також відбудеться сьогодні, 27 листопада, початок - о 16:00 за київським часом.

У неділю, 28 листопада, в Естерсунді заплановані жіночий і чоловічий спринти.

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