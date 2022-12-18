Визначилася переможниця останньої гонки 2022 року на Кубку світу з біатлону

Австрійка Ліза Тереза Гаузер виграла жіночий масстарт.
У неділю, 18 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону-2022/23 у французькому Ансі завершився жіночим масстартом.
На жаль, до жіночого масстарту жодна з українок кваліфікуватися не зуміла. До масстарту потрапляють 25 найкращих біатлоністок із загального заліку Кубка світу та 5 найкращих біатлоністок за сумою балів за етап, на якому проводиться масстарт.
Перемогу в масстарті здобула австрійка Ліза Тереза Гаузер. Другою фінішувала француженка Жулья Сімон, а третьою стала її співвітчизниця Анаїс Шевальє-Буше.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого масстарту в Ансі
1. Ліза Тереза Гаузер (Австрія, 0+0+1+0)
2. Жулья Сімон (Франція, 0+1+1+0)
3. Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1)
4. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+1+1)
5. Софі Шово (Франція, 1+0+1+0)
6. Лу Жанмоно (Франція, 0+1+1+0)
Зазначимо, що етап в Ансі став останнім 2022 року. Кубок світу поновиться на початку наступного року, коли від 5-го до 8 січня четвертий етап прийматиме словенська Поклюка.
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