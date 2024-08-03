Визначилася переможниця жіночого тенісного турніру на Олімпіаді-2024

Китаянка Чжен Ціньвень стала чемпіонкою жіночого одиночного тенісного турніру на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

У фіналі 21-річна представниця Піднебесної обіграла 28-річну хорватку Донну Векич, якій українка Марта Костюк поступилася в надзвичайно драматичному матчі 1/4 фіналу.

Фінальний поєдинок тривав 1 годину 46 хвилин і завершився перемогою китаянки з рахунком 6:2, 6:3.

Матч за "бронзу" жіночого одиночного розряду Олімпіади-2024 відбувся 2 серпня. У ньому перша ракетку світу, полька Іга Швьонтек здобула перемогу над словачкою Анною Шмідловою – 6:2, 6:1.

Додамо, що фінал чоловічого одиночного тенісного турніру Олімпіади-2024 відбудеться в неділю, 4 серпня. За золоту медаль позмагаються іспанець Карлос Алькарас і серб Новак Джокович.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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