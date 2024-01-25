Визначилася потенційна суперниця Ястремської у фіналі Australian Open-2024

Стало відомо, проти кого зіграє українська тенісистка Даяна Ястремська в разі виходу до фіналу Australian Open-2024.

У першому півфіналі жіночого одиночного розряду австралійського мейджора "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко перемогла американку Корі Гауфф.

Матч між Гауфф і Соболенко тривав 1 годину 44 хвилини і завершився успіхом тенісистки з країни-агресорки з рахунком 7:6, 6:4.

Таким чином, саме білоруска стане суперницею Ястремської у фінальному поєдинку Відкритого чемпіонату Австралії, якщо в півфіналі Даяна обіграє китаянку Чжен Ціньвень.

Матч 1/2 фіналу Australian Open між українкою та китаянкою відбуеться у четвер, 25 січня. Початок – орієнтовно о 13:00 за київським часом.

Додамо, що Соболенко на шляху до фіналу Australian Open-2024 не програла жодного сету. Вона є чинною чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії.

Фінал жіночої сітки Australian Open-2024 відбудеться в суботу, 27 січня.

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