Визначилася заявка збірної України на доленосний матч Євро-2020 проти Австрії

У списку присутні 23 виконавці.
Тренерський штаб збірної України на чолі з Андрієм Шевченком визначився з заявкою на гру третього туру групової стадії Чемпіонату Європи-2020 проти Австрії.
Так, на офіційному сайті УАФ з'явився список футболістів української команди, які готуватимуться до вирішальної наразі зустрічі на цьому турнірі.
Отже, до списку потрапили 23 виконавці. Пропустять матч з Австрією Олександр Зубков (травма), Денис Попов і Роман Безус. Остаточна заявка має такий вигляд:
- Воротарі - Гергій Бущан, Андрій Пятов, Анатолій Трубін;
- Захисники - Едуард Соболь, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Олександр Тимчик;
- Півзахисники - Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, Микола Шапаренко, Марлос, Євген Макаренко, Віктор Циганков;
- Нападники - Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Артем Довбик.
Поєдинок Україна - Австрія розпочнеться у понеділок, 21 червня, о 19:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію цієї гри.
Додамо, що ви також можете слідкувати на ТСН Проспорт за усім, що відбувається довкола матчу Україна - Австрія.